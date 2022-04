"Pá comerse Madrid" con Isabel Aires

De paseo por el 35 Salón Gourmets de Madrid

Mis semanas suelen ser intensas gastronómicamente hablando, pero esta se ha llevado la palma. Porque se ha celebrado el 35 Salón Gourmets, la Feria de Alimentación y Bebidas más importante de Europa. De lunes a jueves en IFEMA, por los pabellones 4, 6 y 8 hemos pasado 80.000 personas para visitar los más de 1.600 expositores, ver los diferentes concursos que se han organizado, campeonatos, mesas redondas, actividades, showcooking y mucho más. Y aunque he estado allí los 4 días, confesaré que no me ha dado tiempo ni a poder ver la mitad de la mitad de todo lo allí vivido. Pero lo que si ha quedado patente es que la gastronomía está viva, que tenemos una riqueza de productos y alimentos magnífica; y también grandes profesionales, en sala, en cocina, productores, etc… Y sobre todo lo que queda claro es la importancia que tiene en nuestra sociedad la gastronomía y todo lo que la rodea.