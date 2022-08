La historia de Olivia Newton-John en 'Grease' o cuando la película iba a fracasar

Olivia Newton-John murió ayer a los 73 años, después de tres décadas de vida luchando contra el cáncer.

Tras esta triste noticia, la canción de hoy, era fácil. Escuchamos a Olivia Newton-John y John Travolta (o si quieres, Sandy y Danny Zuko) en una de sus canciones más famosas de ‘Grease’: You are the one that I want.

'Grease' se estrenó en 1978 y su éxito fue brutal, tanto que probablemente sea la película musical más famosa, pero nadie daba un duro por 'Grease' cuando se empezó a rodar.

Vamos al principio de todo…

Y es que ‘Grease’ antes de ser peli fue originalmente un musical teatral escrito por dos compañeros de un teatro amateur de Chicago.

La idea de escribir ‘Grease’ les surgió durante una fiesta donde escuchaban discos de Led Zeppelin mientras echaban de menos las canciones de rock de los 50.

A la obra la llamaron ‘Grease’ en homenaje a una época en la que todo era grasiento: la gomina que se echaban en el pelo, el aceite de los motores que conducían y la comida que consumían…

El productor Allan Carr vio la obra y decidió llevarla al cine, pero recibió muy poco presupuesto porque nadie pensaba que era una buena historia que contar. De hecho, aquel ‘Grease’ tenía miles de motivos para fracasar.

En primer lugar, el rodaje se planificó deprisa y corriendo y la producción era un poco chapuza. Además, los actores eran demasiado mayores para el papel que interpretaban, las coreografías se iban improvisando sobre la marcha y algunas canciones, como esta, se añadieron a última hora a la banda sonora original.

Para el papel de Sandy pensaron primero en Carry Fisher, la protagonista de 'La Guerra de las Galaxias', pero no les convenció.

Por suerte, la cantante australiana Olivia Newton-John hizo una prueba con John Travolta para ver si había "feeling" entre ellos y, bueno, el resto ya es historia.