"Pá comerse Madrid" con Isabel Aires

“Festa do Pulpo” en Madrid

Comenzamos julio con buen y mal sabor de boca, porque si la semana pasada hablábamos de una despedida, esta tenemos otra también porque cierra sus puertas el templo del rabo de toro de lidia, Casa Toribio, en Cardenal Belluga. El restaurante que llevaba casi 30 años sirviendo en exclusividad la carne procedente de las reses que se lidian en la Plaza de Toros de las Ventas y de numerosas plazas de toros del territorio nacional como solomillo, carrillada, y por supuesto rabo de toro del cual preparaban al año hasta 4.000 kilos ha decidido cerrar. Echaremos de menos sus tradicionales elaboraciones y cruzo dedos para no tener que dar más malas noticias de este tipo en los próximos meses. Así que para no quedarnos con regusto amargo en el inicio del fin de semana, vamos a darle una alegría al paladar con un poquito de pulpo. Porque hasta el próximo domingo está disponible Pulpo Pasión, y poder tomar diferentes propuestas en formato de menús, tapas y platos, tanto tradicionales como creativos, con el pulpo como protagonista, armonizados con un vino verdejo Analivia que le va muy bien. Porque ya que en Madrid no tenemos pulpo de Km0, pero es un producto que tanto gusta, nada como tomarlo del mejor sitio, de Galicia, de Carballiño, la cuna del pulpo a Feira, y su “Festa do Pulpo”.