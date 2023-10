"Pá comerse Madrid" con Isabel Aires

Dulces de Todos los Santos

Y sin darnos cuenta, se acaba octubre y llega de nuevo una fecha tan señalada como el día de Todos los Santos, y la cada vez más celebrada Noche de Halloween. Una festividad que aunque nos parece muy americana, se celebra desde hace miles de años en Irlanda. Ambas tradiciones cargadas de simbología por supuesto tengo que llevármelas a mi lado gastronómico, porque ahí también con los buñuelos y los huesos de Santo, o la calabaza, que está en plena temporada. Como siempre me encanta contar, dice la costumbre sobre los buñuelos, que cuando te comes uno sacas un alma del purgatorio. Los Huesos de santo, dulces de mazapán, azúcar y huevo, simbolizan cariñosamente a los muertos, el acto de comer estos dulces se considera que los quieres y no les temes, por eso te comes sus ‘huesitos’.