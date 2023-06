Día Mundial de la Tapa

Y sí, hay un top 5 de las tapas más solicitadas en los bares de Madrid: patatas bravas, tortilla de patata, las croquetas, ensaladilla y los calamares (o el bocadillo de calamares, que es más castizo que un chotis). Así que hoy en Pá Comerse Madrid vamos a ir a los mejores sitios donde tomar estas instituciones ‘taperas’.

Para comenzar, Saborea España organiza diferentes acciones este fin de semana. En Madrid, y hasta el domingo, son 23 los bares de Lavapies que servirán croquetas a 1,50€. De jamón, de pollo y lacón, con curry, con quesos asturianos, con bacalao, salmón… Así que, los muy croqueteros tienen una cita para hacer una ruta y probar más de una. Y por supuesto en Lavapies, no podemos dejar de pasar por uno de estos locales, en Argumosa, 28, dirección donde está La Canibal ya que es el Campeón de Tapas y Pinchos de Madrid de 2023. El chef José Miguel Santamaría innova una receta tradicional de Galicia y su croqueta propuesta es con lacón, chorizo y queso ahumado, rebozada en panko.

¿Dónde podemos comer las mejores patatas bravas? Yo, lo tengo claro, en el Docamar. No puede haber un sitio que me dé más recuerdos de infancia, porque iba con mi madre. Pero no solo por esto le tengo adoración si no porque realmente es el mejor sitio de patatas bravas de Madrid. Llevan desde 1963 en la calle Alcalá a la altura de Quintana. Por las manos de los cocineros pasan, al día, más de 2.000 kilos de patatas que pelan y cortan a mano en cuartos. La salsa, con fórmula secreta es bastante alegre de picante pero adictiva, y como no nos dan el secreto, se puede comprar por botellas de 1 litro para llevar a casa por 9€. Son increíbles, primero un poco pochaditas, luego fritas a fuego fuerte en la freidora... La ración cuesta 5,80 €.

Y de patatas sigue la cosa porque ahora nos vamos a comer una de las mejores tortillas de patatas de Madrid. En La Latina, en la Plaza de Puerta de Moros está Juana La Loca. Elaborada de forma tradicional y para #concebollistas, el secreto está en confitar la patata y la cebolla, y sale jugosísima y a 4,50 € el pincho.

Y no podemos dejar de irnos a pasear a la Plaza Mayor y ahí sin duda tenemos que ir a un restaurante centenario maravilloso, y que no es el típico restaurante para turistas ni donde se come mal y a precios abusivos. Hablo de Los Galayos, en Botoneras, 5 - Plaza Mayor, 1. Para comer, su cochinillo del Espirdo con premio, es imprescindible, así como su bocadillo de pan de chapata con aros de calamar para tomar en la barra, a 4,40€.

Sigo croqueteando, ahora, en la calle Narváez, 67, en Zalamero Taberna. Un local de cocina tradicional con un toque de vanguardia, una taberna especializada en vinos con hasta 300 referencias, que selecciona el propietario y sumiller David Moreno junto a su socia, la sumiller y también cocinera Ana Losada. Ana prepara unas increíbles croquetas

con mucho sabor, un rebozado crujiente y una fritura impecable. Las hace de pollo asado, de gambas al ajillo, y de cebolla, cabrales y puerro. El precio, 15€ la ración completa.

Y para tomar una muy buena ensaladilla rusa con su piparra, o si no sabemos por cuál de todas las tapas decantarnos, me voy a Norte, a la calle Mesonero Romanos, 8 a una taberna con muy buenos precios y donde además se come rico y muy buen producto. Carta sencilla y divertida es ideal para compartir y picar algo desde mediodía y hasta bien entrada la noche ininterrumpidamente. Tienen bravas con “all i oli” ligero y picante de ñoras, (5,50€), Tigres casero (1.90€), Rabas de peludín ‘como las de Santander’, a 12,90€… Y como elegir es complicado, nada como decantarse por alguno de sus ‘tríos’ para probar las recetas de tres en tres a modo de tapa. Además de uno ‘tradicional’ que se compone de ensaladilla, bravas y croquetas, otro más exótico lleva Chipirones a la plancha con oreja crujiente y ajada de chiles; alitas maceradas en salsa Hoisin; Albóndigas de ternera en salsa de boletus y cuesta 12,90€. El precio medio, y comiendo bien, son 25€. Y si tenemos dudas de qué pedir, nada como decirle al camarero que llame a la adorable Lily, la chef, para asesorarnos sobre qué comer