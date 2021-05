"Pá comerse Madrid" con Isabel Aires

Día de la Hamburguesa en Madrid

Me divierte que todo tenga un ‘Día D’ y si además es tan sabroso como el que traigo hoy, más aún. Hoy se celebra el Día Internacional de la Hamburguesa y es que, ¿quién puede resistirse a una buena burger? Yo desde luego que no, y aunque estamos ya en fechas peligrosas y la operación bikini debería mandar, no hay nada como una buena hamburguesa. Ya lo quemaré después con mi entrenador Arvfit para poder permitirme estos caprichos. Una buena carne, acompañamientos de primera calidad, un pan hecho con mimo, son los ingredientes necesarios para disfrutar de una hamburguesa artesana, y hoy nos vamos a ir a sitios que cumplen estos requisitos.