La Costa Blanca llega a FITUR con actividades clave en hasta tres ubicaciones diferentes de Madrid

La Costa Blanca ultima los preparativos para su participación en la Feria Internacional de Turismo (FITUR), que se celebra en Madrid entre el 21 y el 25 de enero, con el objetivo de reforzar su posicionamiento como destino líder en diversidad, innovación y sostenibilidad. El presidente de la Diputación de Alicante y del Patronato Provincial de Turismo, Toni Pérez, ha avanzado las principales líneas estratégicas con las que la provincia acudirá a uno de los mayores escaparates turísticos del mundo.

En una entrevista en Más de Uno Madrid, Pérez ha subrayado que el objetivo en esta edición de FITUR es "focalizarnos hacia el fortalecimiento de nuestro posicionamiento como destino turístico", en un contexto de previsiones especialmente favorables para 2026. Según ha indicado, el próximo ejercicio apunta a cifras récord gracias a una demanda creciente y a una mayor personalización de las experiencias turísticas, factores que refuerzan el atractivo del destino alicantino en los mercados nacionales e internacionales.

La acción promocional del Patronato Costa Blanca se articulará en torno a una programación intensa y diversificada, estructurada en distintos bloques temáticos como deporte, cultura, fiestas, gastronomía, ocio, naturaleza y playas. Estas iniciativas se desplegarán en tres escenarios estratégicos: el recinto ferial de IFEMA, la Plaza de Callao y el espacio Saborea Costa Blanca, ampliando así la visibilidad de la provincia más allá del recinto ferial.

Entre los datos más destacados de esta edición figura la celebración de más de 60 presentaciones a cargo de 38 municipios alicantinos, así como 25 showcookings de 18 localidades. Además, una veintena de municipios contará con presencia técnica propia durante las jornadas abiertas al público, reforzando el contacto directo con los visitantes interesados en la oferta turística de la provincia.

El presidente de la Diputación ha señalado que la presencia en FITUR servirá para consolidar alianzas, aprovechar sinergias internacionales y mostrar la capacidad de la Costa Blanca como destino accesible, sostenible e innovador.

La sostenibilidad, la desestacionalización, la digitalización y la mejora de la conectividad volverán a centrar la estrategia promocional, junto a un esfuerzo por equilibrar la visibilidad de municipios de interior y de costa.

Actividades en hasta tres enclaves diferentes

En IFEMA, la actividad se concentrará en reuniones profesionales, presentaciones temáticas, puntos de información digital y demostraciones gastronómicas. A ello se sumará el despliegue del cubo audiovisual en la Plaza de Callao, un elemento de street marketing con pantallas de gran formato que este año mantendrá su programación también durante el fin de semana.

"Supone la oportunidad de mostrar al mundo en una de las principales arterias de Madrid toda nuestra oferta cultural, deportiva, gastronómica, el ocio, nuestras fiestas... El alcance es inimaginable", destacaba Pérez en Más de Uno Madrid.

La gastronomía volverá a ocupar un lugar destacado con la celebración de Saborea Costa Blanca, que este año se adelantará a la jornada previa al inicio oficial de la feria y servirá para promocionar productos autóctonos y denominaciones de origen de la provincia. Esta cita refuerza la apuesta del Patronato por la cocina como elemento diferenciador del destino.

El estand de la Costa Blanca se integrará, como es habitual, en el espacio de la Comunitat Valenciana, en el pabellón 7 de IFEMA, con una renovada propuesta audiovisual de alto impacto.

Además de su presencia general, la provincia participará en áreas especializadas como FITUR Sports, FITUR LGTB+, FITUR Screen y FITUR Lingua, consolidando su estrategia de segmentación en una feria que en su última edición reunió a cerca de 255.000 asistentes y más de 9.500 empresas de todo el mundo.