Jaime Masjuan, coordinador MacroCovid del Ramón y Cajal: "Hay riesgo de colapso sanitario a partir de la próxima semana"

El doctor Jaime Masjuan es jefe de Neurología y Coordinador del grupo MacroCovid en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid. Explica que este grupo está formado desde marzo por todos los servicios y médicos del hospital que se dedican exclusivamente a asuntos relacionados con el coronavirus, y que mientras en verano llevaban a alrededor de 10 pacientes, ahora están con 250.

Asegura que la gente tiene que entender que el hecho de que haya una enfermedad como la Covid tan presente en la sociedad hace que inevitablemente otras patologías se hayan visto desplazadas: "En marzo no pudimos hacer el 100% de las otras actividades, y ahora estamos entre un 25%, 30% casi el 40%".

Riesgo de colapso sanitario

Es contundente a la hora de decir el riesgo que supone esta enfermedad para el sistema sanitario español: "Por supuesto que hay riesgo de colapso sanitario, yo creo que va a ser la semana que viene porque en marzo, el resto de pacientes desapareció y por eso pudimos atender a los Covid, pero a día de hoy los hospitales están llenos, muchos pacientes en urgencias y más con el tema de la nevada, que no podemos darles de alta porque no pueden llegar a sus casas por el estado de las carreteras".

¿Es necesario un confinamiento total?

Asegura que hemos vuelto a llegar tarde en la reacción, como ya nos pasó en marzo y abril tras ver lo que sucedía en China e Italia. Sobre si son necesarias medidas más estrictas, explica que eso dependerá de lo que quiera la sociedad: si salvar la economía o salvar vidas humanas. En el primer caso, "no habrá que hacer nada" y en el segundo "habrá que hacer" un confinamiento.

"Las navidades han sido las que han sido, los contagios no es que se produzcan en el medio familiar, hay un caballo de troya que es el que lleva el virus a la familia que es el que contagia a todos y ese virus no se ha generado en esa casa, sino fuera en un contacto social de gente que no guarda la distancia social", afirma.

¿Responsabilidad de los ciudadanos o los políticos?

"Vamos a la par porque esta discrepancia política entre unos y otros es nefasta, ya que lo que se transmite a la sociedad es que ninguno tiene razón y que se puede hacer lo que se quiera. Los que mejor lo han manejado han sido Australia y Nueva Zelanda, que cerraron el país, hicieron confinamientos tremendos y cada vez que hay un pequeño rebrote, se hace un confinamiento estricto. Al final en Europa se ha decidido hacer un sálvese quien pueda, pero me llama la atención que con lo que vivimos aquí vayamos a pasar un mes de febrero terrible, como fue el mes de marzo", asegura.