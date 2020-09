Miguel Rellán: "Estamos ante un tsunami en el que la sociedad se está ocupando cada vez más de su ombligo"

En la 'Brújula de Madrid' entrevistamos a Mónica G. Prieto y Miguel Rellán para hablar sobre su nueva obra de teatro 'Contarlo para no olvidar'.

'Contarlo para no olvidar' es la nueva obra de teatro de Miguel Rellán que se estrena hoy en el Teatro Español (Madrid), aunque en realidad estaba previsto para marzo.

Es una larga conversación que tuvieron las reporteras Maruja Torres y Mónica G. Prieto y que la revista 5W publicó. "Al principio me impactó y entonces me parecía que había que hacer algo con aquello", dice Rellán, que decidió convertirlo en una pieza teatral en la que las actrices Nuria Mencía y Nuria González se ponen en la piel de estas reporteras para reflexionar sobre la responsabilidad de la prensa, el machismo de las redacciones o los retos del reporterismo internacional.

"No nos debemos a ninguna prensa y por tanto podíamos decir las cosas como queríamos", explica la periodista Mónica G. Prieto, que añade que "no pensaba que a alguien le podía interesar lo que decían".

Rellán indica que le "estremece el hecho de que sean mujeres en un terreno que siempre ha sido de hombres como lo es el corresponsal de guerra", pero sobre todo le estremece, dice que "estamos ante un tsunami en el que la sociedad se está ocupando cada vez más de su ombligo". "Si la labor de Mónica que se va detrás de los montes a ver lo que pasa allí para contarlo y a mi no me interesa, ¿qué sentido tiene vuestro trabajo? A mí me parece estremecedor", incide el actor.