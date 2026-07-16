La Comunidad de Madrid eleva a situación 2 el incendio en Lozoyuela: las autoridades desalojan varias urbanizaciones y cortan la A1

Un incendio en el municipio de Lozoyuela ha obligado a activar la Situación Operativa 2 del Plan de Protección Civil. La situación en la sierra de Madrid ha obligado a desalojar varias viviendas de la urbanización de San Lázaro (en Lozoyuela) y a confinar el municipio de Puentes Viejas.

La activación de la Situación Operativa 2 supone un incremento del nivel de respuesta ante un incendio que requiere medidas extraordinarias de protección para la población y una mayor coordinación de los servicios de emergencia.

Además, se ha cortado la salida 69 de la A-1, ⁠la M126 en el km 0, la M135 en el km 5 y la zona afectada Mangiron-Cinco Villas- Buitrago. Las autoridades recomiendan a la ciudadanía extremar las precauciones, evitar desplazamientos innecesarios a la zona y seguir las indicaciones de los servicios de emergencia.

El incendio se ha originado sobre las 16:00 horas en una zona de vegetación donde por el momento trabajan 28 medios terrestres y 9 helicópteros de la Comunidad de Madrid, tal y como ha informado en X el 112 de la región. Asimismo, trabajan sobre el terreno Bomberos de la Comunidad de Madrid, Agentes Forestales y la Guardia Civil, que ha movilizado patrullas de Seguridad Ciudadana, las Oficinas Móviles de Atención a la Ciudadanía (OMAC) y la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (USECIC).

Se envía un ES-ALERT a los ciudadanos próximos a la zona

A causa del incendio, las autoridades han enviado un ES-ALERT a la población afectada, próxima a las localidades de Buitrago de Lozoya y pedanías de Cinco Villas y Manjirón, Puentes Viejas. "Debido a la evolución del incendio en las proximidades de Buitrago de Lozoya y pedanías de Cinco Villas y Manjirón (Puentes Viejas), permanezca confinado en su vivienda hasta nuevo aviso. Mantenga puertas y ventanas cerradas y evite salir al exterior. Siga toda la información actualizada en medios de comunicación y redes sociales oficiales. Por favor, solo llame al 112 en caso de emergencia", reza el texto.

El Puesto de Mando Avanzado ha quedado instalado en el Parque de Bomberos de Lozoyuela y el comité de crisis ya se reúne en la Agencia de Seguridad y Emergencias de Madrid 112 (ASEM112) para evaluar la situación y evolución del incendio.

Además, el consejero de Presidencia, Justicia, y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García, se encuentra ya en el Puesto de Mando Avanzado para hacer seguimiento del incendio.