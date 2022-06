Cheque guardería en la Comunidad de Madrid: cómo pedirlo y requisitos para cobrar hasta 2.343 euros al año

La Comunidad de Madrid ya ha abierto el plazo para solicitar el cheque guardería, la ayuda para el primer ciclo de la Educación Infantil que ha aumentado un 33 por ciento este año tal y como refleja el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. Para presentar solicitudes el plazo está abierto hasta el 11 de julio.

En la Comunidad de Madrid se puede obtener la ayuda de dos maneras, con un cheque infantil para inscribir al hijo en un centro privado o con las becas guardería para un centro público en toda la Comunidad.

La ayuda variará su cantidad desde los 1.463 euros a los 2.343 euros anuales en función de la situación económica de la familia solicitante. Se dará prioridad a familias monoparentales, con los dos padres trabajando a jornada completa, o las familias en las que uno de los dos padres tenga discapacidad o dependencia. Está destinada a familias que no puedan permitirse el pago de la educación infantil y no superen una renta per cápita de 35.913 euros.

Requisitos para el cheque infantil y becas de guardería

Estos son los requisitos para el cheque infantil (para centros privados):

El hijo ha de ser menor de 3 años.

Ha de estar matriculado en un centro privado para el próximo curso académico, no sostenido por fondos públicos pero que esté autorizado por la Comunidad. También podrá solicitarse si tiene reserva de plaza para este curso.

Tiene que haber nacido antes del 1 de noviembre de ese curso.

Se puede solicitar a través de la web de la Comunidad de Madrid.

Requisitos de los solicitantes para pedir las becas de guardería (para centros públicos):

Que el nacimiento del hijo se haya producido o produzca antes del 1 de enero de 2023.

Que sean residentes en la Comunidad o Municipio de Madrid.

La petición se puede hacer online o de forma presencial. Para el trámite online se requiere de certificado digital o DNI electrónico. Para hacerlo presencialmente se puede hacer en una Oficina de Registro de la Comunidad de Madrid. La solicitud se puede tramitar en el centro escolar que nos interese. Se debe presentar una serie de documentos: