Más de uno Alcalá 23/09/2021

El pleno del Ayuntamiento de Alcalá de Henares ha acordado solicitar en la Asamblea de Madrid la reapertura de la comisión de investigación sobre la respuesta ofrecida a la pandemia en las residencias durante la primera ola de contagio de coronavirus. El consejero de Sanidad afirma que desde la Comunidad de Madrid se ha actuado siempre con transparencia y no comparte la decisión adoptada en el pleno municipal complutense. Los grupos con representación en el ayuntamiento alcalaíno han aprobado un Plan Especial de adecuación de usos de los Locales de Juego. La norma impedirá la apertura de nuevos locales a menos de 300 metros de centros educativos, sanitarios, sociales o institucionales. El temor a un repunte de comportamientos adictivos y ludopatías entre los más jóvenes mueve al pleno a dar el visto bueno al plan de regulación. Los estudiantes universitarios que no residen en Alcalá suelen recurrir al transporte público y el abono mensual para sus desplazamientos, tanto de estudios como de ocio. Demandan también vehículos eléctricos asequibles que den respuesta a las necesidades de movilidad allí donde no llega el transporte público. Alcalá de Henares se prepara para celebrar su Semana Cervantina entre el 8 y el 12 de octubre. Unas fechas que son las escogidas también para la celebración de los días grandes del Festival de la Hispanidad anunciado por la nueva Oficina del Español. Pese a la solicitud realizada por el alcalde complutense, ninguno de los eventos entorno al español y la Hispanidad se van a desarrollar aquí. Irene Sierra García es la ganadora del Premio Ciudad de Alcalá de Periodismo en su LII edición gracias a su obra “Made in Asturias. El universo Artesano de Rodrigo Cuevas”. Alcalá de Henares recupera su ciclo de Lecturas Dramatizadas. “El curioso impertinente” de Miguel de Cervantes, protagonizada por el actor Fernando Gil y el músico David Velasco, será la encargada de inaugurar el ciclo mañana.