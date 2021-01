Más de uno Alcalá 22/01/2021

La Consejería de Sanidad afirma que no hay vacunas contra el coronavirus suficientes para proseguir con la inmunización del personal sanitario de primera línea. Por su parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha anunciado que se podrá empezar a realizar los test de antígenos en las farmacias y clínicas dentales de la región a partir de la primera semana de febrero. Unos test de antígenos que se realizan hoy en el campus externo de la Universidad de Alcalá a los jóvenes de entre 18 y 29 años que han solicitado cita previa a través de la web de la Comunidad de Madrid. Torrejón de Ardoz ha decidido suspender por motivos sanitarios la celebración del Día de la Tortilla y el carnaval. Sigue en marcha la investigación para localizar a los 3 asaltantes que entraron en la madrugada del martes en la parroquia de San Juan de Ávila de Alcalá de Henares provocando destrozos y que sustrajeron el sagrario del templo complutense. Uno de los centros educativos que no ha podido recuperar su actividad lectiva es el colegio Conde Duque de Olivares de Loeches. La cubierta de la pista polideportiva colapsó por el peso de la nieve y todavía no hay fecha exacta para retomar las clases presenciales.