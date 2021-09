Más de uno Alcalá 17/09/2021

Los cambios en las medidas de control sanitario de la pandemia no afectarán a las barras de los bares y cafeterías que permanecerán cerradas ni al uso de mascarillas en interiores, donde sigue siendo obligatoria excepto en el momento de la consumición en establecimientos de hostelería y restauración. El ocio nocturno recupera sus horarios pero seguirá sin quedar autorizado el uso de las pistas de baile y las barras. La relajación en las limitaciones de aforo (desde el lunes se podrá alcanzar el 75% en interiores y el 100% en el exterior) era uno de los aspectos más demandados por la Plataforma del Ocio Nocturno en Alcalá de Henares. Izquierda Unida Alcalá pregunta al gobierno local sobre sus planes para la posible realización de la conexión directa de la Avenida Miguel de Unamuno, procedente de El Ensanche, y la Avenida de Europa hacia La Garena. Desde el grupo municipal muestran su oposición por la posible afección al Colegio Pablo Neruda y a la ribera del arroyo Camarmilla. Sostiene el gobierno alcalaíno que no está prevista la construcción de esta infraestructura, su concejal de Urbanismo reconoce que la previsible afección al centro educativo obliga a realizar un estudio detallado de las alternativas a esa planificación que se remonta al año 1991. Para mejorar la movilidad en los accesos y salidas a través de las carreteras comarcales y la vía de servicio de la A2, el Ayuntamiento de Alcalá mantiene abierto el contacto con la demarcación de carreteras estatal y la dirección general regional. Alcalá de Henares conmemora este sábado La Noche del Patrimonio con la apertura extraordinaria al público de museos y edificios monumentales. Espectáculos de danza, visitas guiadas, conciertos, pasacalles o un Festival de Plectro son algunas de las actividades programadas para esta celebración. Este fin de semana se desarrollan las actividades organizadas para celebrar las fiestas del Val en Alcalá de Henares, concentradas entorno a la Casa de la Juventud, su parque y el río Henares. Regresará la legua popular que en su XX edición volverá a ser presencial y dispondrá de distancias adaptadas para las categorías sub 12, sub 10 y sub 8 y la música en acústico en 5 puntos de la ribera del Henares.