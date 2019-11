"Dios no me hizo perfecta y por eso no soy de Vox", la respuesta de Ayuso a Monasterio sobre el aborto

La primera pregunta ha sido de la portavoz Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid, Isabel Serra, refiriéndose a cómo garantiza la Comunidad de Madrid, "la interrupción voluntaria del embarazo".

Y la segunda pregunta, de Rocío Monasterio apelando a la propia Díaz Ayuso para que "salve vidas", con datos que la propia portavoz de Vox ha dado. "Resulta que el año pasado ha habido 19.000 condenados a muerte, pero muchos de ellos, 1.000, muchas de esas madres ya lo habían hecho otra vez ese mismo año, y 6.500 ya habían abortado previamente", ha destacado y añade que cree "que de esas 19.000 madres, un porcentaje muy alto querrían sacar ese niño adelante y lo podrían hacer gracias a nuestra ayuda".

Cuestiones a las que Díaz Ayuso ha respondido con ironía, "Dios no me hizo perfecta y por eso no soy de Vox. No tengo la potestad de estar en cada casa, en cada rincón de cada familia para decirles cómo tienen que vivir, que es precisamente como entienden las cosas desde Vox y Podemos". Además, ha dejado claro que para ella el aborto es un fracaso personal, pero que en la Comunidad de Madrid ni lo va a perseguir, ni lo va a fomentar, pese a las persecuciones en campaña electoral.

Asimismo, la presidenta regional se ha hecho eco de una cita de Bill Clinton, en la que pide "que el aborto sea legal, seguro y poco frecuente". Por otro lado, confirma que quiere fomentar, desde el Gobierno regional, la natalidad con deducciones a familias, a red madre, dos nuevas resistencias para adolescentes embarazadas y otras medidas.