Todos los lazos de Leire Díez con el PSOE: su relación con Santos Cerdán, fotos con Pedro Sánchez…

La periodista y supuesta fontanera del PSOE, Leire Díez, ha copado todos los titulares informativos desde que El Confidencial publicó una exclusiva sobre una operación de desinformación llevada a cabo por el PSOE para acabar contra la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Para ello, Leire Díez se reunió con un investigado en una trama de hidrocarburos, Alejandro Hamlym.

Díez quería recabar información comprometedora sobre el teniente coronel de la Guardia Civil, Antonio Balas, jefe del departamento de delincuencia económica de la UCO y encargado de las investigaciones sobre la mujer y el hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, así como el entramado del caso Koldo y la investigación del Fiscal General del Estado.

Mano derecha de Santos Cerdán

La 'fontanera', tal y como publicó el citado medio en la exclusiva, es la mano derecha del secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán. Por su parte, el director del citado medio, Nacho Cardero, ha explicado en Onda Cero que el cerebro de esta "unidad de desinformación" es el propio Cerdán.

Si bien, cuando El Confidencial publicó las primeras informaciones sobre el caso en septiembre de 2024, el secretario negó que Díez trabajara para él, al igual que dijo que no sabía dónde trabajaba en ese momento: "La conozco desde hace años y sé que está haciendo algún trabajo periodístico. Trabajó en Correos, pero ahora no sé dónde trabaja".

Ese "trabajo periodístico" es la misma expresión que ha utilizado la 'fontanera' al reconocer, en La Sexta, la veracidad de los audios. Leire Díez alega que formaban parte de un reportaje periodístico, sin embargo, no ha publicado nada acerca de este trabajo.

Sus vínculos con Sánchez y la cúpula del PSOE

Aunque Díez ha reconocido la existencia de los audios, ha negado recibir órdenes del PSOE. Del mismo modo, ha asegurado que en ningún momento recibió instrucciones de la Secretaría de Organización del Partido.

Por su parte, el partido socialista en cuanto salieron las primeras informaciones se apresuró a negar cualquier vinculación con esta mujer. Han aseverado que no está en nómina y que van a tomar las "acciones legales" que consideren. La portavoz del partido, Esther Peña, en una rueda de prensa ha señalado que este tipo de informaciones persiguen provocar un "daño reputacional" al PSOE.

Sin embargo, tal y como ha argumentado Cardero, "si esta mujer no tiene ninguna relación con el PSOE, ¿qué poderes tiene para ofrecer a un investigado sentarse con la Fiscalía? Esto no se puede hacer si no se tiene relación con personas de mayor rango". Hay que destacar que en la última información publicada por el Confidencial se expone que Leire Díez ofreció a Hamlym reunirse con la Fiscalía para solucionar sus problemas.

Igualmente, el citado medio ha publicado unas fotografías de la periodista saliendo y entrando de Ferraz "como Pedro por su casa", justo antes de reunirse con un periodista del medio para confirmar estas informaciones. A la sede socialista no se puede entrar ni salir sin una autorización.

Ha trabajado en varias empresas públicas

Leire Díez no ha ocultado su vinculación con el partido. De hecho, en sus redes sociales pueden verse fotografías con miembros del PSOE. Destaca la que tiene con Pedro Sánchez en la que asegura que "a la mafia se la combate. Y la combatiremos", una frase que en el contexto actual adquiere más relevancia. Además, es una persona muy conocida en los círculos socialistas de Madrid y en las federaciones de Euskadi y Cantabria, tal y como informaron al mismo medio fuentes socialistas en septiembre del año pasado.

Entre 2011 y 20214 ocupó cargos políticos, en concreto fue teniente de alcalde del PSOE en el municipio cántabro de Vega de Gas, aunque siempre ha vivido en Portugalete (Vizcaya). Además, fue jefa de Comunicación de Enusa entre 2018 y 2021, una empresa pública española que se encarga del diseño, fabricación y abastecimiento de combustible nuclear, y entre 2022 y febrero de 2024 formó parte de Correos, donde ocupó el cargo de directora Filatelia y Relaciones Institucionales.