Tres obres d'art urbà vinculades a l'Ametlla de Mar estan nominades al millor mural del món

Les obres 'Reina del Mar' i 'Under The Sea' dutes a terme al Festival Efímurs de l'Ametlla de Mar i 'The Messenger', del Calero Uri KTHR, han estat seleccionades entre les 50 millor obres de muralisme a nivell mundial que realitza la plataforma Street Art Cities, referència de la disciplina.

'Reina del Mar', de l'artista brasiler Filite, va ser nominada directament com a millor obra del món. En canvi, 'Under The Sea', dels madrilenys Asem i Manz, i 'The Messenger', han superat una fase classificatòria que s'allargarà fins el 25 de gener i que és oberta a tothom a través de la pàgina web de la plataforma.

Uri KHTR, a més, és l'organitzador del Festival Efímurs que es fa a la localitat. La seva obra però, la va realitzar a La Bañeza (Lleó). 'The Messenger' ha estat destacada pel seu impacte, significat i originalitat. L'obra representa "el missatge de la vida i la natura" per a la societat i està inspirada en el déu grec Hermes.

Per la seva banda, 'Reina del Mar' és la representació de la deïtat Iemanjá, que simbolitza l'energia de la lluna i del mar i és protectora dels pescadors. Així mateix, té una connexió amb la Mare de la Candelera -patrona de l'Ametlla de Mar-. Finalment, 'Under The Sea', és una versió de la Sireneta, amb un enfocament contemporani.