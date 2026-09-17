Tàrraco i Augusta Emerita

Els ajuntaments de Mèrida i Tarragona han formalitzat aquest dijous un protocol de col·laboració per impulsar el coneixement, la protecció, la divulgació i la projecció conjunta del Teatre Romà de Mèrida i el Teatre Tàrraco de Tarragona. El nou vincle entre aquestes dues institucions culturals, declarades patrimoni de la humanitat per la Unesco, s’ha oficialitzat en un acte celebrat en presència de l’alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, del de Mèrida, Antonio Rodríguez, i del president de la Generalitat, Salvador Illa, que està fent un viatge oficial de dos dies a Extremadura.
Tal com ha destacat Viñuales durant la signatura, l’objectiu del conveni és “compartir coneixement, investigació, conservació, gestió, experiència i projectes”. “Volem que els nostres professionals treballin junts i que els nostres joves coneguin les nostres dues ciutats. Que els visitants que arriben a Tarragona descobreixin Mèrida i que els qui arriben a Mèrida sentin també la curiositat de conèixer Tarragona”, ha explicat. “La memòria, quan es comparteix, ens fa molt més forts”, ha ressaltat.
Per la seva banda, l’alcalde de Mèrida, Antonio Rodríguez, ha apuntat que l’acord ajudarà a “posar en valor” la relació que van tenir les dues ciutats en l’època romana i facilitar-ne la conservació. A més, es treballarà perquè estudiants de tots dos municipis viatgin per conèixer els teatres i viure de primera mà “el sentiment, la devoció i la passió” que tenen les ciutats per ells.