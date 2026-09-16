El Mercat de Tarragona reobre després de la mort d'un treballador

El Mercat de Tarragona ha reobert aquest dimecres amb normalitat després de la mort d'un treballador que feia tasques de manteniment en una fossa sèptica a la tercera planta de l'aparcament soterrani. En l'incident també va resultar ferit crític un altre empleat. Aquest matí, l'aparcament està tancat per als clients i només hi poden accedir els vehicles de logística per entregar els productes que venen els paradistes.
L'Ajuntament no ha decretat cap dia de dol per la mort del treballador. Amb tot, s'ha suspès l'acte de la celebració del pastís del Braç de Santa Tecla previst per a les 18:00 a la plaça Corsini, organitzat per Mercats de Tarragona. La investigació dels Mossos d'Esquadra continua oberta per esclarir els fets.
Les víctimes treballaven per a una empresa de manteniment, i eren al lloc perquè s'havia obturat el bombeig d'aigües fecals de l'edifici. Les aigües fecals generen monòxid de carboni i metà, i els Bombers creuen que ha estat aquesta la raó de la intoxicació.