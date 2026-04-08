Capital de la fotografia

La Col·lecció Forvm de fotografia ja és a l'Arxiu de la Diputació de Tarragona a la Canonja, on es custodiaran en condicions òptimes de conservació i de seguretat fins al seu trasllat definitiu al Museu d'Art Modern de Tarragona, un cop l'equipament tingui condicionats els espais per acollir-les. "Fins que no arriba el moment de situar-se i de tenir les primeres exposicions, aquest serà el lloc de salvaguarda, de custòdia", ha indicat la consellera de Cultura en l'acte oficial de rebuda de les peces fotogràfiques. Sònia Hernández ha recordat que el fons es van crear a Tarragona i que la voluntat dels seus propietaris era que es quedés a la capital tarragonina.
La titular de Cultura ha assenyalat que el protocol signat amb totes les parts recull la conservació del fons, la seva documentació, l'estudi i digitalització. "És una de les col·leccions més importants de Catalunya i tota Espanya en matèria de fotografia i, per tant, suposa un salt exponencial en la col·lecció nacional", ha afirmat Hernández. En aquest sentit, ha afegit que representa un "salt molt important per la col·lecció nacional i un salt importantíssim pel museu", ja que, amb aquest fons, el MAMT tindrà les col·leccions més importants de fotografia. "A Catalunya, hi haurà el Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) i el Museu de Tarragona", ha subratllat.
Col·lecció Forvm
El fons va ser creat pels galeristes Chantal Grande i David Balsells a partir de 1981 i té gairebé 1.700 fotografies fetes per 311 autors i autores de renom. Entre ells hi ha obres de Gabriel Cualladó, Colita, América Sánchez, Joan Fontcuberta, Oriol Maspons, Eulàlia Valldosera, Joaquim Gomis, Agustí Centelles, Joan Colom, Marta Povo, Humberto Rivas, Manolo Laguillo, Jorge Ribalta, Sophie Ristelhuber, Xavier Ribas, Cindy Sherman, Hannah Collins, Eiko Hosoe, Bernard Plossu, Ouka Leele, Larry Clark o Ralph Gibson.
També hi ha autors de la demarcació de Tarragona com Francesc Català-Roca, Pep Escoda, Marcel Pey o Lluc Queralt, entre d'altres. La col·lecció inclou majoritàriament fotografia catalana captada a partir dels anys 50. Aquest fet permet seguir la trajectòria dels fotògrafs més importants de la història del país i també internacionals, des dels 70-80 fins a l'actualitat. De fet, és considerada un testimoni "únic" de l'activitat fotogràfica de les darreres dècades del segle XX a Tarragona i Catalunya.
Nou MAMT
La Col·lecció Forvm es vol convertir en un dels "grans atractius" del nou Museu d'Art Modern de Tarragona, un cop aquest equipament s'ubiqui a l'actual edifici del Palau de la Diputació, després que la institució es traslladi a la futura seu, situada a l'immoble de la plaça de la Imperial Tàrraco. "El fet de ser dipositaris d'aquesta col·lecció va ser el salt definitiu perquè decidíssim, conjuntament amb la Generalitat, fer el canvi d'ubicació del museu", ha afirmat la presidenta dela Diputació de Tarragona, Noemí Llauradó.
Llauradó ha detallat que es començarà a redactar el pla museològic i el projecte participatiu -per a aquest pla museològic- aquest 2026. Ara mateix, ha indicat que treballen per licitar aquest pla i, posteriorment, es licitarà el pla d'usos, el qual es preveu que estigui enllestit abans del juny de 2027, tal com es van comprometre amb el Govern. Aquests estudis seran la base per a la posterior redacció del projecte d'adequació arquitectònica i museogràfica del nou Museu i també serviran per a concretar els compromisos econòmics i de gestió de cada administració.
Un cop finalitzats aquests estudis previs, la Diputació de Tarragona i el Departament de Cultura establiran, mitjançant la signatura d'un conveni de col·laboració, les fórmules i els compromisos que assumeixen per convertir l'edifici del Palau en el nou MAMT.