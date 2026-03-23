Perdonen un deute a un home insolvent després d'un divorci traumàtic i anys de depressió

El Jutjat Mercantil número 1 de Tarragona ha perdonat un deute de 268.510,61 euros a un veí de Reus que va caure en una situació "greu" d'insolvència després d'un divorci "extremadament conflictiu". Segons els lletrats de Bergadà Abogados, l'exdona es va emportar les dues filles al seu país d’origen sense tornar, fet que va desencadenar en una "profunda" depressió de l'home.
L'home va intentar contactar amb l'entitat bancària perquè el pagament de la hipoteca representava el 75% del seu salari i també tenia les seves pròpies despeses i les obligacions econòmiques amb la mare de les seves filles. El banc es va negar a qualsevol mena de reestructuració del deute. L'agost de 2018, derivat del seu estat emocional va perdre la feina i únicament li va quedar el subsidi d'atur fins al maig del 2021. Això va agreujar encara "més l'acumulació" de deutes. A banda dels deutes hipotecaris i veïnals, va acumular també obligacions amb organismes públics. Els lletrats expliquen que entre aquestes hi ha un "suposat" deute fiscal vinculat a un vehicle que figura al seu nom i que l'home assegura que no ha posseït mai i que creu que és fruit d'un tràmit fraudulent fet pel seu excunyat.
Ara, el jutge l'exonera del passiu insatisfet gràcies a la Llei de la Segona Oportunitat. "Són nombroses les causes que poden portar una persona al sobreendeutament i una d'elles pot ser l'enfonsament emocional", assevera la sòcia fundadora de Bergadà Abogados, que ha portat el cas, Marta Bergadà. "La Llei de la Segona Oportunitat hi és per protegir els deutors de bona fe que, per circumstàncies alienes a la seva voluntat, s'han vist en una situació que mai no s'haurien pogut imaginar, és fonamental continuar donant difusió a aquesta eina legal tan valuosa", conclou.