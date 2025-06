La funerària supramunicipal FuneCamp entrarà en funcionament el 21 de juny

La funerària supramunicipal FuneCamp entrarà en funcionament el pròxim 21 de juny a Reus, Salou, Vila-seca i Constantí. L'empresa pública comptarà amb les sales de vetlles dels municipis, el tanatori i el crematori de Reus.

De moment funcionarà amb els treballadors dels serveis funeraris de la capital de Baix Camp i, gradualment, s'anirà ampliant la plantilla. El servei bàsic costarà 1.800 euros i el mitjà 2.800 euros, el que representa un 30% menys que els preus de les funeràries privades del territori.

Els alcaldes dels quatre municipis han destacat que la "prioritat" de FuneCamp serà "de servei" i no "comercial" i han apuntat que ara arrenquen els municipis impulsors però que a llarg termini estan oberts a integrar altres pobles de la demarcació.

L'alcaldessa de Reus, Sandra Guaita, ha insistit que es tracta de posar en marxa un "servei públic de qualitat" en un moment que la persona "està passant un moment dolorós". Ha reconegut que ha estat un camí "llarg i complex". No només pels tràmits, sinó també perquè les empreses privades Elysius Europa SL, Memora Serveis Funeraris del Camp SL, Funeconca SL i Serveis Funeraris Pedrola Montbrió SL han presentat diversos contenciosos administratius contra la iniciativa.

Guaita també ha remarcat que serà una empresa pública "pionera" a l'Estat i ha volgut incidir en la "visió metropolitana" del projecte. En aquest sentit, l'alcalde de Salou, Pere Granados, ha definit la funerària com "l'embrió de l'àrea metropolitana". "Tenim un exemple de com som capaços de posar-nos d'acord quan hi ha un interès públic", ha afirmat.