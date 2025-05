Un eclipsi a l'horitzó

El 12 d’agost del 2026 a les 20:30 la Lluna cobrirà totalment el Sol i, durant poc més d’un minut, aquest alineament precís entre els dos astres i la Terra convertirà el dia en la nit. Serà un eclipsi total de Sol, un fenomen astronòmic excepcional, que recorrerà el terç sud de Catalunya i serà visible completament des de municipis de la província de Tarragona.

Els científics i amants de l’astronomia expliquen que un eclipsi total de Sol és un fenomen astronòmic impressionant i que l’últim que es va poder observar des de Catalunya va tenir lloc el 30 d’agost del 1905. El cel s’enfosqueix per complet, la temperatura descendeix i es crea una mirada unànime cap al cel durant el breu espai de temps que dura aquest alineament.

Per això, el 12 d’agost del 2026 és una data assenyalada des de fa temps en el calendari dels que graten els misteris del cosmos tant des d’una perspectiva professional com més amateur: un eclipsi solar recorrerà la península Ibèrica i Espanya serà un dels pocs països des d’on es podrà veure en la seva totalitat.

A Catalunya, a la franja sud entre Lleida i Tarragona la cobertura serà del 100%. A Roquetes, on hi ha l’Observatori de l’Ebre, serà un dels llocs on durarà més, 1 minut i 32 segons.

Planificació

El Govern acordarà aquest dimarts crear una comissió interdepartamental per planificar l’observació de l’eclipsi, ja que s'espera una gran mobilització cap a les zones situades en la franja de totalitat, on planteja crear punts oficials d’observació. A més, representa una oportunitat per impulsar la divulgació, la recerca i les vocacions científiques.