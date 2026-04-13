Un detingut a Reus per vendre droga a domicili

Els Mossos d'Esquadra han detingut un veí de Reus de 64 anys per, suposadament, dedicar-se al tràfic de drogues venent al detall cocaïna que distribuïa a domicili utilitzant el seu cotxe. Els investigadors van tenir coneixement de la suposada activitat de l'arrestat des del seu domicili del carrer Costa Brava, on guardava les substàncies.
Els compradors contactaven amb ell telefònicament i, seguidament, es desplaçava als punts acordats per a la transacció. Dijous passat a la nit, l'home va ser interceptat a l'avinguda d'Andorra de Tarragona quan, d'acord amb els Mossos, es disposava a tancar un nou tracte. Se li van trocar a sobre tres embolcalls de cocaïna i 56 més a l'interior del seu vehicle.
El mateix dia, els Mossos van efectuar una entrada judicial al seu domicili, on van trobar 770 grams de cocaïna i 610 euros en bitllets fraccionats. Els investigadors calculen que la droga tindria un valor superior als 50.000 euros al mercat negre.