Detingut l'administrador d'un magatzem per presumpta explotació laboral i tràfic d'éssers humans

La Guàrdia Civil ha detingut l’administrador d'una empresa de venda de begudes de Tarragona com a presumpte autor d’un delicte de tràfic d’éssers humans amb finalitat d’explotació laboral. L’actuació, feta conjuntament amb la Guàrdia Urbana de Tarragona i la Inspecció de Treball i Seguretat Social, va permetre detectar diversos treballadors en situació administrativa irregular que, segons la investigació, patien condicions "greus" d'explotació, amb jornades extenuants, sous per sota del salari mínim i allotjament precari dins la mateixa nau, on alguns fins i tot pernoctaven en espais habilitats com a infrahabitatges.
La investigació va començar a finals del 2024 arran d’una inspecció conjunta en què es van localitzar diversos empleats que no estaven donats d’alta a la Seguretat Social. En controls posteriors l’octubre del 2025, els agents van tornar a detectar persones treballant al mateix establiment en situació irregular.
Finalment, aquesta setmana s'ha detingut l’administrador. Les diligències s’han traslladat al Tribunal d'Instància de Tarragona en funcions de guàrdia.