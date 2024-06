Desallotgen més de 40 persones d’una finca ocupada a Coma-ruga

Els Mossos d’Esquadra i la Policia Local del Vendrell han desallotjat aquest dijous una finca de cases unifamiliars a Coma-ruga on hi vivien 41 persones. Són més de 35 immobles construïts fa més de tretze anys, però que mai es van posar a la venda ni van disposar de cèdula d’habitabilitat perquè la promotora va fer fallida.

La finca, a la cantonada dels carrers Ocells i Gavina, era un "infern" d’incivisme i delinqüència, segons ha asseverat el regidor de Seguretat Ciutadana, Christian Soriano, que ha detallat que des del gener del 2023 i fins ara acumula 130 actuacions policials per baralles, robatoris, incendis i agressions sexuals. Les cases són propietat de la Sareb des del 2021, quan va començar el procés judicial que ha culminat avui.

Al dispositiu hi han participat més de 60 efectius dels Mossos d’Esquadra i una vintena de la Policia Local, alhora que hi ha col·laborat la Policia Nacional. Aquest últim cos ha detingut quatre persones per incompliment de la llei d’estrangeria.

Pel que fa als desallotjats, l’Ajuntament del Vendrell ha detallat que hi ha sis menors de quatre famílies. L’alcalde ha garantit que els Serveis Socials els estan tramitant una alternativa habitacional en hotels, càmpings o l’alberg fins que siguin derivats a la mesa d’emergència per assignar-los un pis de lloguer social.