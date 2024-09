Xavier Godàs, principal rival de Junqueras per fer-se amb ERC

Xavier Godàs, exalcalde de Vilassar de Dalt i exalt càrrec del Govern, optarà a la presidència d’Esquerra Republicana en el congrés del proper 30 de novembre. La seva candidatura està flanquejada per l’exparlamentària Alba Camps; la vicepresidenta del Parlament, Raquel Sans; i la diputada al Congrés, Teresa Jordà.

Godàs es marca com a objectiu recompondre el partit per convertir-lo en el “pal de paller” de la gent “d’esquerres, sobiranista i independentista”. “L’enfortiment d’ERC és clau perquè el partit és necessari per a aquest país”, ha assegurat el candidat a la presidència de la formació.

Xavier Godàs aposta per una direcció “col·lectiva” fora de lideratges personalistes, en referència a Oriol Junqueras. “Som un nosaltres. Som una col·lectivitat que pren força de la capacitat de confluir i de debatre”, ha assegurat.

Godàs no seria presidenciable a la Generalitat

El líder de Nova Esquerra Nacional ha defensat que el president d’ERC no sigui el cap de llista a unes eleccions al Parlament. Godàs ha argumentat que “tot l’esforç” del líder de la formació ha de centrar-se “en el desenvolupament del partit”.

Nova Esquerra Nacional no té encara definit el mecanisme per escollir el candidat a la presidència de la Generalitat, però no descarta que pogués ser Oriol Junqueras. Hi té dret com a militant, alhora que remarquen que n’és un “molt significat”.

“No hem de demanar permís”

Xavier Godàs ha reivindicat la independència de les sigles d’ERC. “No hem de demanar permís a ningú”, tot i reconèixer que “no podem agradar a tothom”.

“L’esquerra nacional de Catalunya no demana permís al centre-dreta català, per molt independentista que sigui, ni demana permís a l’esquerra sucursalista espanyola per molts espais de poder que tingui ara”, ha asseverat.

Feminitzar lideratges i fomentar el treball en equips

Nova Esquerra Nacional vol reestructurar l’executiva per fer-la coral, feminitzar lideratges i promoure el treball en equips. Juntament amb Godàs, el nucli de la candidatura està formada per Teresa Jordà, com a vicepresidenta de Cohesió Interna; Raquel Sans, com a vicepresidenta d’Afers Institucionals i portaveu.

També és una peça clau l’exdiputada en el Parlament, Alba Camps, que opta a la secretaria general, de la qual en penjarien quatre més: coordinació interna, municipalisme, estratègia política i comunicació.