El virrei Amat, tot un personatge!

Segur que tothom coneix el Palau de la virreina, però sabeu qui el va fer construir? Doncs el virrei Amat.

Una vida curiosa

Al 1704 naixia Manuel Amat, qui anys després es convertiria en el virrei Amat. Al 1761 va ocupar el virregnat de Lima, on va estar durant 15 anys i on va viure una vida controvertida al costat de La Petricholi, una artista de l’època. La diferència d’edat entre els dos va suposar tot un escàndol però tot i així van mantenir una relació de la que va néixer un fill.

Al 1776, el virrei Amat va haver de tornar a Barcelona i La Petricholi va decidir no acompanyar-lo. A la capital catalana va anar a viure amb la seva germana i el seu nebot, a qui va ajudar a trobar una bona esposa.

El dia del casament, però, el nebot va fugir i deixar la núvia plantada. Per compensar-la, el virrei es va oferir com a marit i tot i la gran diferència d’edat, la noia va acceptar, i és que les condicions eren força atractives.

Com a regal, el virrei va ordenar construir un palau que no va veure ni acabat perquè va morir. És per això que és conegut com el Palau de la virreina.

Aquesta és la història que ens ha explicat avui la Monica Burkholz. També ens ha revelat l’origen d’una frase feta. Vols saber quina? Doncs escolta la seva secció a La Ciutat!