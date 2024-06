Víctor Parrado (còmic): "Ser crític a través de l'humor és una meravella"

L'humorista Víctor Parrado i el seu mànager Pau Gil Fornaguera reflexionen al voltant de l'humor, la llibertat d'expressió i la possibilitat de ferir sensibilitat a través dels discursos còmics. Parrado considera que "més que parlar de límits, crec que hem de parlar de consciència" i Gil coincideix que "es pot fer humor de qualsevol cosa tenint en compte: context, codi, emissor i receptor". En aquest sentit, el mànager assegura que "en la part creativa nosaltres no entrem mai", tot i que reconeix que "cuidem més els continguts si es tracta d'un esdeveniment d'empresa".



Preguntats pels acudits que tenen com a protagonistes col·lectius que en alguns casos pateixen discriminació, Parrado considera que s'ha avançat en aquest aspecte, ja que "els còmics ens alimentem de l'actualitat". A més, destaca la importància de riure's d'un mateix i d'acceptar que "malauradament, la ironia i el sarcasme són coses que no tothom entén". Per la seva banda, el mànager considera que "l'humor està evolucionant i és molt exigent", tot i que actualment "hi ha més altaveus que ofesos", assegura.



El còmic Víctor Parrado conclou que "tots tenim un humorista dins, l'única diferència és que nosaltres ho entrenem de manera professional".