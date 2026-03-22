Veolia fa arribar l'aigua a totes les persones gràcies a la innovació

Les Nacions Unides promouen cada 22 de març el Dia Mundial de l'Aigua per sensibilitzar sobre la importància vital d'aquest recurs natural. La campanya d'aquest any, Aigua i Gènere, posa de manifest com la manca d'accés a l'aigua potable i al sanejament afecta especialment dones i nenes, i en limita les oportunitats educatives, econòmiques i de desenvolupament. Sota el lema “On flueix l'aigua, creix la igualtat”, la iniciativa posa èmfasi en el lideratge femení en la gestió dels recursos hídrics com a element clau per assegurar un model més equitatiu i sostenible.
Garantir l'accés a l'aigua de manera inclusiva
L'accés a l'aigua potable a les llars espanyoles va ser un procés que va començar a mitjan segle XIX i es va consolidar al llarg del segle XX. Aquesta fita va transformar completament la vida quotidiana, sobretot de les dones, que van poder destinar el temps alliberat a la seva formació, al treball remunerat i a la cura de la família en millors condicions.
Paral·lelament, el desenvolupament d'infraestructures hídriques va ser essencial per al progrés del país. Tot i que Espanya avui dia disposa de serveis d'aigua d'alta qualitat, és un dels països europeus més afectats per l'estrès hídric. El canvi climàtic, amb sequeres prolongades i pluges torrencials, afecta especialment poblacions en situació de vulnerabilitat, per la qual cosa, davant aquest desafiament, esdevé fonamental avançar en economia circular regenerant l'aigua, valoritzant residus i desplegant energies renovables.
El compromís de Veolia
Veolia, referent global en serveis d'aigua, energia i residus, amb un fort arrelament local al nostre país, disposa de la capacitat operativa, el coneixement expert i la tecnologia consolidada per a una gestió eficient dels recursos. A més, treballa amb un compromís sòlid: garantir que totes les persones tinguin accés a l'aigua de manera inclusiva i sostenible, a través de la innovació, les aliances publicoprivades i el diàleg a tot el territori.
Equitat i accés als serveis d'aigua
Veolia promou la seguretat ecològica i el desenvolupament sostenible, garantint l'accés universal a l'aigua com a dret fonamental als territoris on opera. Pionera des del 2012 en la implementació de mesures socials, la companyia va establir fons i tarifes socials per a col·lectius vulnerables abans que la legislació ho exigís. El pla d'acció social de la companyia es basa en tres eixos: generació d'oportunitats educatives, millora de l'ocupabilitat i creació de comunitats sostenibles.
Entre altres iniciatives, destaca el Pacte Social de Veolia, un model de governança obert i participatiu amb agents socials, econòmics i institucions locals, que renova anualment els objectius per multiplicar l'impacte social positiu, com ja ha fet en municipis com Huelva, Palència o Múrcia. Un altre projecte clau és el Programa OLA, llançat el 2020 amb Creu Roja, que ofereix itineraris personalitzats d'empoderament i inserció laboral a persones en situació de vulnerabilitat, amb el focus en beneficiàries del fons social de l'aigua. Aquest programa posa en pràctica una metodologia reproduïble basada en cinc pilars: cobertura de necessitats bàsiques, acompanyament psicosocial, serveis d'ocupabilitat, coordinació municipal i avaluació d'impacte, i el 2025 assoleix un 82% de participació femenina.
Innovació per a la resiliència
Veolia lidera la transformació del sector de l'aigua a Espanya mitjançant la integració de tecnologies avançades i solucions innovadores que responen als desafiaments actuals d'escassetat hídrica, canvi climàtic i seguretat sanitària. A través de la digitalització, l'economia circular i la col·laboració amb institucions, centres tecnològics, universitats i empreses emergents, la companyia impulsa projectes estratègics que optimitzen la gestió del cicle integral de l'aigua i garanteixen la resiliència de les infraestructures i els territoris.
Hubgrade és l'ecosistema tecnològic de Veolia que lidera la transformació digital mitjançant bessons digitals, IA generativa, manteniment predictiu i analítica avançada que processa més de 60 milions de dades diàries de telelectura per optimitzar la presa de decisions en temps real. Als PERTE de digitalització de l'aigua, Veolia ha obtingut els millors resultats del sector privat, amb 17 projectes cofinançats pel Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic i els fons NextGenerationEU, que beneficiaran més de 6,2 milions d'habitants a 209 municipis, des de grans ciutats a zones amb baixa densitat de població, i es crearan 1.457 llocs de treball a tot el territori nacional.
La regeneració i reutilització de l'aigua, juntament amb la valorització de residus, l'eficiència energètica i la preservació de la biodiversitat, són els eixos que han transformat les antigues depuradores en ecofactories, infraestructures verdes que afronten l'escassetat de recursos i els revaloritzen, com exemplifiquen l'Ecofactoria del Baix Llobregat (Barcelona) i l'Ecofactoria BioSur (Granada).
En l'àmbit de la prevenció de riscos sanitaris, Veolia va ser seleccionada per l'Agència Executiva Europea de Salut i Digital (HaDEA) per supervisar el monitoratge de patògens en aigües residuals en un projecte important de vigilància epidemiològica. Durant tres anys, els seus laboratoris analitzaran fins a 500 mostres europees, fent més de 500 anàlisis per mostra per detectar virus, bacteris i contaminants, i creant un sistema d'alerta primerenca.
Aquestes iniciatives contribueixen a un futur més saludable, pròsper i inclusiu, amb serveis eficaços, sostenibles i adaptats a les necessitats reals de les comunitats.