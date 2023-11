EN BONES MANS, AMB CARLES AGUILAR

Units contra l'estigma

Sabem que la Intel·ligència Artificial (IA) està a l'ordre del dia i ens pot ajudar a crear qualsevol imatge o concepte que estem imaginant. Però… Alguna vegada t'has preguntat si la intel·ligència artificial reflecteix els estigmes que té la societat en salut mental? S'ha fet un experiment a partir de diferents exercicis amb IA per explorar com es creen els estigmes, com es reprodueixen i com condicionen la nostra manera de veure el món. Carles Aguilar entrevista la Dra. Susana Gómez-Lus Centelles, Directora del Departament Mèdic i d'Accés al Mercat de Lundbeck.