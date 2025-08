"Tyler, The Creator", l'artista total

Set àlbums, dos Grammy i dues marques de roba. Aquest és el bagatge del raper nord-americà Tyler, The Creator que des de que va començar la seva carrera musical ha evolucionat molt. El periodista cultural Alex Honrubia ens destacarà els treballs del raper, coneixerem totes les seves etapes i els origens de l'artista. A banda, Honrubia diu que "és un creador, no només un músic". Pel que fa a la seva música, "vol crear un so únic i una manera de transmetre un missatge molt concreta" i tot plegat ho fa "amb diferents sons que van des del jazz al hip hop dels anys 90". El periodista afegeix que és un creador no només per la seva música, també perquè ha creat "el paradigma de l'artista actual" i basa part de la seva obra en la crítica a aquesta figura. "Va organitzar un concert on el públic estava obligat a no treure el seu telèfon mòbil fins que s'acabés el concert", diu Honrubia.