Ens acomiadem del ‘Paraula de cançó’ d’aquesta temporada

Les seccions habituals de ‘La Ciutat’ posen el seu punt final aquesta setmana. I, per acomiadar-nos com toca, la Montse Valls ha fet servir diverses paraules que han servit per culminar una gran temporada de música i alegria.

Comiat amb la paraula 'Adeu'

Evidentment, no podia faltar la paraula més comuna a l’hora d’acomiadar-nos d’alguna cosa o d’algú. I, seguint la tendència, hem escoltat fragments de ‘Bye Bye’ de David Civera ‘Me voy’ de Julieta Venega o ‘Bye bye bye’ NSYNC.

Homenatge al nom del programa i a l'estiu

Seguidament, hem escoltat dues cançons ben maques i emotives com ‘City of Stars’ de la pel·lícula La la land i ‘Els bojos de la ciutat’ de Sopa de Cabra. Totes dues inclouen el mot ‘ciutat’, paraula que tant hem repetit al llarg de la temporada i que dona nom al nostre programa. Aprofitant que arriba l’estiu, la Montse ha fet servir la paraula i ens ha portat ‘Our last summer’ d’ABBA, ‘Que no s’acabi’ de Figa Flawas i ‘Días de verano’ d’Amaral.

Final emotiu amb 'Miriam' i 'Gràcies'

Les dues darreres cançons de la temporada han estat ben maques i emotives. D'entrada, hem escoltat ‘Miriam’ de Norah Jones, dedicada a la directora del programa, Miriam Franch, i hem acabat amb ‘Gràcies’ dels Catarres, per agrair tots els bons moments que ens ha donat la temporada.