El turisme i el consum familiar impulsen una recuperació econòmica notable a Espanya, fent créixer el PIB

Espanya ha registrat un creixement del 3,2% del seu producte interior brut (PIB) durant el 2024, una xifra que triplica la mitjana dels països de la Unió Europea. “Ara mateix som la locomotora d’Europa”, afirma al programa Nits de Ràdio, d’Onda Cero Catalunya, l’economista i divulgador Iñaki Jiménez-Largo, autor entre d’altres, del llibre Aprende a ahorrar: Educación financiera para la vida doméstica. L’especialista destaca aquest augment com una dada esperançadora després d’uns anys marcats per la inestabilitat global. Bona part d’aquest repunt econòmic s’explica per l’impuls del consum intern, que ha crescut un 3,8% en l’últim trimestre.

La millora del consum s’ha vist afavorida per la reducció de la inflació i dels tipus d’interès, fet que ha alleugerit la pressió de les hipoteques i ha estimulat la despesa de les famílies. “Hem guanyat una mica de poder adquisitiu, al voltant d’un 4%”, apunta Jiménez-Largo. Aquest augment de la demanda interna ha contribuït amb 2,8 punts al creixement del PIB, cosa que evidencia el paper fonamental del consum en la recuperació.

Tot i això, l’economia espanyola continua arrossegant una taxa d’atur estructural elevada, especialment entre persones grans, sense formació específica o en situació de desocupació de llarga durada. “Tenim un problema de formació professional molt important”, adverteix Jiménez-Lara, que defensa una aposta decidida per l’educació com a motor de canvi. També assenyala que el teletreball, tot i el seu potencial, ha quedat limitat a sectors altament qualificats.

Un altre factor clau del creixement és el turisme, amb 94 milions de visitants estrangers el 2024 i una recaptació de 130 milions d’euros. “Tenim un model molt cíclic: quan va bé, creixem molt, però quan va malament, patim molt”, admet l’economista. També s’ha registrat una pujada del 0,8% en la inversió empresarial, que tot i ser més modesta, contribueix al bon moment general.

Les previsions pel 2025, però, apunten a una lleugera desacceleració. El Govern central estima un creixement del 2,6% i el Banc d’Espanya, fins i tot, una dècima més. Tot i així, diversos factors externs poden condicionar aquest escenari. “La guerra aranzelària impulsada per Trump podria reduir la productivitat i afectar el comerç internacional”, alerta Jiménez-Largo.

El professor insisteix, a més, que la clau de la sostenibilitat econòmica passa per tenir una mà d’obra ben formada: “Un país és ric quan la seva mà d’obra és productiva, i això només s’aconsegueix amb una educació de qualitat”. Per això, remarca la importància de reforçar els sistemes educatius i professionals com a base per a un creixement realment sostingut i no només circumstancial.