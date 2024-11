El trastorn de l'espectre autista: claus, diagnòstic, tractament i entorn

Cada vegada, hi ha més nens i nenes diagnosticats amb algun tipus de trastorn de l'espectre autista (TEA). De fet, segons l'Organització Mundial de la Salut aproximadament 1 de cada 100 infants en pateixen. Arran del llibre "Es autista. ¿Y ahora qué?", el psicòleg especialista en neurodesenvolupament Daniel Millán ens parla a 'La Brúixola' al voltant de l'autisme. Explica que es tracta d'un "diagnòstic clínic que es fa per observació" i que no és una malaltia, per tant, "no té cura" i el tractament consisteix en "estratègies per fer una vida normalitzada", indica Millán. Preguntat per l'entorn, el psicòleg explica que la percepció que la família pot tenir al voltant d'un nen o nena amb autisme "depèn del concepte que tinguin del trastorn i de com se'ls hagi donat el diagnòstic". Daniel Millán explica que les persones que tenen autisme compten amb "habilitats que els permet desenvolupar estratègies de compensació" com ara capacitat lògica o illots de memòria. Tot i això, Millán lamenta que "es troben amb molts problemes d'inserció laboral" i apunta que un 90% de les persones amb TAE es troben desocupades.