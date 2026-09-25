Tornen les lectures obligatòries, l'escriptura a mà i el càlcul mental a les aules catalanes

El Departament d’Educació recupera les lectures obligatòries a batxillerat tal com les havíem conegut. A partir del curs vinent, la conselleria tornarà a decidir quins llibres hauran de llegir els alumnes tant de primer com de segon a les assignatures de català i castellà, que es cursen, lògicament, a totes les branques del batxillerat.
Des de fa tres cursos, cada centre pot escollir les lectures dels seus estudiants. Ara, però, el Departament fa marxa enrere d’aquesta decisió, que va causar polèmica en el seu moment, i aposta, de nou, per les lectures obligatòries comunes a tots els centres. Aquesta és una de les principals novetats que ha anunciat la consellera d’Educació, Esther Niubó, en el marc d’un pla per reforçar els “aprenentatges fonamentals”. També s’obligarà escoles i instituts a tenir un pla lector, un document que fins ara era voluntari, i es fomentarà la lectura en paper i l’escriptura a mà.
"Back to basics"
Niubó resumeix les novetats amb una idea: cal tornar als bàsics, a allò essencial. En aquest sentit, a més de treballar la comprensió lectora, també planteja un reforç de les matemàtiques, promovent, per exemple, el càlcul mental. És la medicina que vol fer servir el Departament per revertir la davallada del nivell acadèmic que ha experimentat Catalunya en l’última dècada, tal com demostren les proves PISA o les competències bàsiques.