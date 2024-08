Terelu Campos es posa el bikini i es lamenta de no ser rica

La filla gran de María Teresa Campos ha decidit que l'estiu no comença fins que ella no es posa el banyador i es fa unes fotografies. Ella apareix com a gran protagonista a la portada de Lecturas, que destaca que es va quedar sense veu en saber que la seva filla estava embarassada. A més, la col·laboradora de televisió assegura que li costa molt arribar a final de mes i que fa malabars per aconseguir-ho.

La princesa Elionor i la seva germana, als Jocs Olímpics

La majoria de portades destaquen la presència de la Princesa Elionor i la Infanta Sofia a París amb motiu de la celebració dels Jocs Olímpics. Allà estan fent suport als esportistes espanyols que competeixen en les diferents disciplines. Diu ¡Hola! que 'Reyes y príncipes viven una ceremonia apoteósica con Rafa Nadal de protagonista'.