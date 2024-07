S'estima que 1 de cada 7 espanyols presenta algun grau de malaltia renal crònica, en concret el 15,2% del total. Aquest impacte és especialment significatiu entre els pacients diabètics, ja que es calcula que un terç de les persones que conviuen amb diabetis tipus 2 acaben desenvolupant algun tipus de malaltia renal. Expressat en anys de vida, una persona amb ERC i DM2 viu de mitjana 16 anys menys que la població general. A més, l'inici de la teràpia renal sustitutiva, la fase més avançada de la malaltia, comporta un gran estrés emocional i psicològic per al pacient. Les conseqüències d’aquesta malaltia per al sistema sanitari també són molt rellevants. La càrrega econòmica de l'ERC en pacients amb DM2 augmenta dràsticament amb el deteriorament de la funció renal, principalment a causa de l'hospitalització de pacients per causes cardiovasculars i de la diàlisi. De fet, s'estima que el cost anual per pacient a la fase més avançada de la malaltia (fase 5) és superior als 16.000 €. Molts pacients renals tenen necessitats no cobertes, especialment els que conviuen amb diabetis. Ara es posa a la vostra disposició una teràpia que ajuda al maneig de la seva malaltia i especialment a la reducció del risc residual que presenten malgrat estar ja tractats. A més, els experts estan convençuts que Finerenona serà la pedra angular de nous tractaments a l'àrea renal i cardiovascular, amb el potencial de millorar la vida d'encara més pacients en el futur. Carles Aguilar entrevista el Dr. Guido Senatore, Director Mèdic de Bayer a Espanya.