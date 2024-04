Hi ha tractament ràpid per al vertigen però pocs professionals que el practiquen

El 22 d’abril és el Dia internacional del vertigen, una malaltia que provoca sensació de desequilibri, mareig i, fins i tot, nàusees que, en moltes ocasions, impedeixen als pacients treballar o fer una vida normal. A Catalunya, la seva varietat benigna afecta unes 100 mil persones. Pot afectar a gent de qualsevol edat, però és més freqüent en gent gran i en dones. 2 de cada 3 afectats són dones. En un 50% dels casos, el vertigen acaba desapareixent però per a l'altra meitat els símptomes són persistents durant molt de temps.

Tractament senzill

En una entrevista a la Brúixola, el doctor José Luis Ballvé ha explicat que la intervenció per curar el vertigen és molt fàcil. Es pot tractar en menys de cinc minuts a les consultes d’atenció de primària i d’urgències amb unes maniobres molt senzilles que pot realitzar el metge de família. El diagnòstic es fa amb l'anomenada maniobra de Dix-Hallpike i el tractament, amb la maniobra d'Epley. La qüestió és que encara són "una minoria" els professionals de la salut disposats a fer-les perquè no recorden com es fa o perquè els angoixa la mala estona que pot arribar a passar el pacient, en algun cas s'han donat fins i tot vòmits. Això fa que "els pacients amb vertigen triguin entre 5 i 70 mesos" en trobar un metge que els pugui tractar de forma eficaç.

Testimoni d'un pacient que ha patit per primer cop vertigen

La solució, una app mòbil

Per tal d'ampliar la cobertura d'aquesta malaltia i gràcies a la recerca feta pel grup liderat per Ballvé, centenars de metges i metgesses de família s'han format en aquestes maniobres. Com que això no és suficient, Ballvé ha desenvolupat una aplicació mòbil, anomenada Nystavert, que permet millorar aquesta formació: "És una manera molt fàcil de recordar com es fan les maniobres i donar seguretat als metges perquè les puguin fer". Una eina que permetria solucionar el vertigen en una o dues visites. Per tal de finançar aquesta aplicació, s'ha posat en marxa una campanya de captació de fons a través de la plataforma migranodearena.