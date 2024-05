Sergi Sabrià també deixa ERC

El viceconseller d’Estratègia i Comunicació en funcions ha anunciat que deixarà la política institucional quan es formi el nou Govern. En una carta publicada a les xarxes socials, Sergi Sabrià ha assegurat que "és l’hora de cares noves i idees noves". "Faig un pas al costat convençut i confiat que que aquesta organització compta amb una nova generació preparada per prendre un relleu", ha assegurat.

Sergi Sabrià ha estat una de les persones de màxima confiança de Pere Aragonès. Primer va actuar entre bambolines com a director de l’oficina del President, i en el tram final de la legislatura va sortir a l’escenari com a viceconseller d’Estratègia i Comunicació. El viceconseller d'Estratègia i Comunicació en funcions també ha estat el màxim responsable de les darreres campanyes electorals.

La seva carrera política s’inicia a Palafrugell, on va ser alcalde (2009-2011) abans de fer el salt al Parlament. A la cambra catalana va exercir com a portaveu dels republicans i president del grup d'ERC. Ara, després de gairebé dues dècades dedicada a la política, fa un pas al costat per emprendre "nous camins professionals".