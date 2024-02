El sector del bricolatge, ferreteria i jardineria creen una plataforma en resposta a les restriccions per sequera

El sector bricolatge, ferreteria i jardineria s'uneix en una plataforma per respondre a les restriccions per sequera. La plataforma estarà integrada per representants dels productors, la indústria i també el comerç al detall amb membres com l'Associació de Fabricants de Bricolatge i Ferreteria o el Gremi de Floristes de Catalunya.

Actualment les restriccions permeten el reg dels arbres situats als espais públics i, en canvi, prohibeix fer-ho en els privats si no es fa amb aigua recuperada fet que "planteja problemes evidents". Des de la plataforma asseguren que "la majoria d'usuaris domèstics no tenen sistemes de recuperació d'aigua, fet que podria portar a l'abandonament d'aquests espais amb greus conseqüències per a la flora i la fauna, ja que la part més important de l'arbrat i les plantes estan en terrenys privats".

"Envien el missatge que és una activitat delictiva"

Des del Gremi de Floristes de Catalunya afirmen que deixar de regar, i per tant, deixar morir les plantes, no és una opció. Des del Gremi alerten que si l’administració no els ajuda, la situació pot ser crítica en un futur proper. En declaracions a Onda Cero, el president del Gremi, Joan Guillén, assegura que sembla que regar les plantes "sigui una activitat delictiva" i això perjudica al sector. Afegeixen que davant la situació del sector i les restriccions que afecten als ingressos de les empreses, la Generalitat hauria de plantejar unes ajudes. Des del sector el que reclamen és poder parlar amb l’administració per treure’n solucions abans que s’arribi a una situació més crítica pel sector.