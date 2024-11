Saps quins són els origens del Monopoly?

La idea original del joc era que la gent jugués en els dos modes i veies que el sistema capitalista del moment no era el millor i que simplement canviant les regles tothom hi podia guanyar. I va guanyar molta popularitat sobretot en cercles universitaris. Però va arribar la gran depressió 1930, el joc es va anar diluïnt, fins que Charlie Darren, un venedor d’Atlantic City, va conèixer el joc i va dir que era interessant i que l’hauria de comercialitzar. I va anar a ParkerBrothers, amb la idea que amb la gran depressió hi havia molt temps lliure per jugar. Però li van dir que era un joc sense futur que ningú compraria, perquè era massa complexe, llarg, conceptes poc comuns.

Va acabar sent un èxit

El que va fer va ser hipotecar-se ell, i treure’l al mercat. I va ser un èxit total, fent que el 1935 Parker Brothers comprés el joc i tots els derivats, fins hi tot el The LandLord’Game, crean un Monopoly mai ves ben dit. Amb el temps Parker va ser adquirida per Hasbro, i van començar a treure els Monopoly Bacelona, Madrid i d'altres ciutats. El joc s’ha utilitzat per estudiar la psique humana. Al 2015 havia venut 275 milions de còpies.