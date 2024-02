Las sanciones y los comités

No por menos esperado deja de ser decepcionante que permanentemente los comités protejan a los colegiados que hagan caso omiso a las imágenes que muchos casos evidencian cosas distintas a las que se redactan. Ya se encargó Martinez Munera de redactar con el suficiente hilo y precisión para que nadie le pudiera desvirtuar la redacción del acta pues no debe ser plato de buen gusto que los comité te corrijan. Otro tanto ocurrió en el caso de Blind, pues la relación del acta es absolutamente correcta e imposibilita que le quiten la cartulina amarilla una vez que acabó el partido por hacerle observaciones técnicas al Arbitros. Todo perfecto. Esta misma temporada a Nacho si le rebajaron la sanción, un partido y sin embargo el Barcelona lleva tiempo y memorial, sin conseguir una rebaja de la sanción, apenas una aplazamiento de la misma en el injusto caso de los tres partidos Lewandowski por llevarse la mano a la nariz. En esta oportunidad parece ya muy difícil que el comité de apelación desdiga el de competición y por tanto el centro delantero brasileño Habrá de cumplir su partido de sanción este fin de semana, salvo sorpresa monumental. Otra cosa es el caso de Michel, quien tendrá que estar dos partidos fuera de los terneros de juego y no animar a los suyos y corregir en la banca como hubiera sido importantísimo en el choque frente al Real Madrid con media liga en juego este sábado en el Santiago Bernabéu. Aquí, si falta tacto por parte de los árbitros, pero que le vamos a pedir a gil Manzano habitual en estos conflictos, pues tengo la sensación de que no tratan igual a los entrenadores de todos los equipos. Sin ir más lejos Xavi, es de los entrenadores que más habla, y sin embargo, Michel, que apenas tiene un currículum de protestas, ve como no va a poder estar en un partido tan importante al frente de los suyos. Bien haría el Girona esta tarde en pedir una suspensión cautelar aunque fuera, dada la trascendencia del choque, pero es evidente que tampoco aquí los comités atenderán a razones. Para el Girona es un partido clave en el que van mucho de sus opciones de ilusionarse por la liga e también es injustamente sancionado Víctor Roque por una entrada en plancha del rival, más temeraria que la suya, que no solo le costó,la,expulsión del terreno de juego 30 minutos antes de la conclusión del partido, sino que incluso le obliga a estar fuera de los terrenos de juego, un partido más cuando estaba precisamente alcanzando su mejor rendimiento. Así es la liga española y así son sus comités que se protegen entre ellos y protegen a los árbitros. Nada que ya no nos sorprenda .