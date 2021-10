Rubén Guijarro: “Hem de recuperar la dignitat de Badalona”

Rubén Guijarro ha explicat que la moció de censura és per fer fora de l'Ajuntament “les mentides” de Xavier García Albiol. “És el moment més greu de la nostra democràcia”, ha afirmat el líder del PSC de Badalona i qui serà nou alcalde de la ciutat a partir del 8 de novembre, quan previsiblement prosperi la moció de censura.

L'actual situació del dirigent del PP fa que “els ciutadans passin vergonya”, considera Guijarro. Respecte qui formarà part del consistori, no ha volgut especular amb noms però ha manifestat que les regidories es repartiran entre PSC, En Comú Podem, ERC i Junts.

Guijarro també ha agraït Guanyem Badalona que doni suport a la moció de censura per garantir “l'estabiliat”, malgrat que no formi part del nou equip municipal. Amb tot, el líder socialista ha dit que “treballarem per involucrar-los en la governabilitat”.