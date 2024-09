Resultados y sensaciones

Ni los más optimistas podrían imaginar un arranque tan brillante y prometedor y un cambio tan radical con respecto a la última temporada. Es especialmente llamativo el cambio experimentado por algunos jugadores, cuyo rendimiento es muy superior al que habían ofrecido prácticamente en todas las etapas en el Fútbol Club Barcelona. Futbolistas como Lewandowski, Raphinha, o Koundé han ofrecido su mejor versión nada más comenzar la temporada. Ya no hablamos solo de la puesta por la cantera, importantísima y valiosa de un hombre que venía de fuera y que apenas conocía el club por dentro. Tiene un enorme mérito que en apenas cuatro partidos haya hecho debutar ya varios jugadores desconocidos para la mayoría y que incluso han sido titular en casi todos los encuentros como fue el caso de Marc Bernal, cuya progresión se ha visto cortada, desgraciadamente, por la grave lesión sufrida en Vallecas. Con apenas un fichaje y medio Dani Olmo y Pau Víctor, el entrenador alemán ha remozado considerablemente la plantilla y la ha convertido en un equipo tan altamente competitivo, que, para muchos ha pasado a ser el máximo aspirante a conseguir el título de liga por encima del millonario Real Madrid de Mbappé. Que en el segundo partido liguero en Montjuic el público coree el nombre del entrenador y grite Hansi Flick, en medio de una goleada y de un espectáculo futbolístico nos hace comprobar cómo se ha ilusionado a la gente rápidamente y se ha acertado con el trabajo realizado hasta el momento. Incluso la sensaciones son mucho mejores que las que ha ofrecido su gran rival, el Real Madrid en estos primeros partidos en los que ha dejado muchas dudas y en los que también se ha visto que no solo con buenos futbolistas es fácil ganar. La ausencia de Kroos en el conjunto blanco parece que pesa más de la cuenta y todavía no ha sabido sustituirla, lo cierto es que con un calendario peor a priori el del Barcelona lleva cuatro puntos de ventaja con respecto a su más director rival y además ha ofrecido muchísimas mejores sensaciones. Podríamos decir que este es un parón inoportuno para el Barcelona, pero viendo el trabajo de Flick, que no se duerme los laureles y que busca la perfección y la intensidad en todos y cada uno de los partidos mucho me extrañaría que las cosas se torcieran a las primeras de cambio.