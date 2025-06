Recuperar records perduts gràcies a imatges generades per la IA

Us ha passat mai que teniu un record, guardat en un racó llunyà del cervell, que només us permet recuperar alguns elements eteris del fet? De fet, no guardeu fotografies, ni cap imatge fixa que us pugui evocar a la memòria. Doncs bé, el projecte Memòries Sintètiques, amb l'ajuda de la intel·ligència artificial, ens permet crear imatges úniques i difuminades que ens acosten al record que volem recuperar.

I com es fa això? La directora del projecte, Airí Dordas, ens explica que el programari que confecciona la imatge mitjançant la ia, ho fa gràcies a un seguit d'ordres donades d'acord amb una entrevista a la persona que vol recuperar el record. "Normalment, es comença la conversa demanant que ens expliquin el seu primer record", diu Dordas i afegeix que això els permet "trobar el record que es vol reconstruïr". La intel·ligència artificial, durant el procés, ofereix diverses versions primerenques de la imatge que, en moltes ocasions, "permet afinar el record a la persona i l'evoca a nova informació sobre aquest que abans de veure la imatge no recordava".

A banda de permetre'ns recuperar un record difús, les memòries sintètiques poden ajudar "a persones amb alzheimer o problemes de memòria greus a exercitar la memòria i preservar-la". Dordas explica que la iniciativa ha cridat l'atenció a diversos llocs d'arreu del món. "Hem presentat el projecte a Vancouver, Dubai, São Paulo... i la voluntat és seguir", diu Dordas. Explica que han treballat amb persones immigrants que "en contra de la seva voluntat han hagut d'abandonar les seves cases i hi han deixat tots els records possibles".