Què són les cambres de comerç?

Què és una cambra de comerç

La cambra de comerç és una corporació de dret públic que es remunta en els seus orígens a l'any 1.600. Apareixen com a associacions de petits comerciants que s'ajunten per defensar els seus interessos. En el cas de Catalunya, el Consolat de Mar i la Junta Particular de Comerç de Barcelona són les primeres institucions que van defensar els interessos marítims dels comerciants. Són la primera llavor de la Cambra de Comerç, que apareix cap al segle XVIII. Al segle XIX, amb la industrialització, la Cambra també aglutina, a més de la navegació, els negocis relacionats amb els serveis i la indústria.

Quines funcions té?

Segons ens ha explicat l'economista Carles Rusiñol, les cambres de comerç treballen pel desenvolupament de l'economia i actuen com un òrgan consultiu en el seu àmbit territorial, ja sigui l'administració local, autònomica o estatal. Actualment, assessora en activitas com el comerç exterior o la digitalització de qualsevol empresa que ho necessiti.

Quina diferència hi ha entre una cambra de comerç i una patronal?

Rusiñol ha explicat que la patronal defensa els interessos dels seus associats, serveix als seus membres. En canvi, la Cambra de Comerç pretén aglutinar tots els serveis d'una economia sense discriminar la mida de l'empresa: "No defensa tant els interessos de l'empresa particular com de l'activitat que genera aquest sector. A la cambra es poden adherir totes les empreses que paguen l'impost d'activitat econòmica.