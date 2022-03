LA CIUTAT, AMB MÍRIAM FRANCH

Què podem fer com a consumidors davant de l'augment de preus?

545 euros el megawat l’hora. Aquest és el nou rècord al que es va arribar la setmana passada el preu de la llum. I és que en les últimes setmanes hem vist com es disparen les factures de la llum, del gas i també els preus d’alguns productes bàsics com la gasolina, o l’oli de girasol. Amb Rubén Sanchez, secretari general de FACUA, parlem de què podem fer nosaltres com a usuaris davant d'aquesta situació.