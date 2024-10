Què passarà amb les parades de floristes durant la remodelació de la Rambla?

Les obres de la Rambla de Barcelona avancen a pas lent però constant. Ja fa setmanes que es va completar la primera fase de reforma d'una de les artèries de la ciutat, i ara els treballs es centren en la zona central. Ara mateix estan en marxa els treballs a la part Besòs del tram central de la Rambla, el que tenim al davant a la redacció d' Onda Cero, i a partir del proper mes de maig, ja de 2025, es preveu que s'iniciïn els de la part Llobregat. Aquesta circumstància obliga, entre d'altres condicionants, els floristes de les icòniques parades de la Rambla a moure la seva ubicació. De fet les parades ja s'han començat a desmuntar des d'avui. De la nova ubicació dels i les floristes i de com estan avançant les obres a la Rambla n'hem parlat amb el comissionat de Ciutat Vella de Barcelona, Ivan Pera.

Els floristes, reubicats

Un dels temprs amb aquestes obres de remodelació de les Rambñes és si hi ha risc real que les parades de flors desapareguin. Aquí, el comissionat de Ciutat Vella assegura que "no hi ha Rambla sense floristes. El que s'ha fet és desmuntar les set parades de floristes que ja no funcionaven, i per tant van fora, apart de per tema de protecció civil, també per guanyar visibilitat dels comerços de la zona, que es veuen afectats per les obres. El que sí que hi haurà seràn les vuit que quedaven en funcionament, que es traslladaràn a la Plaça Catalunya per després tornar al seu lloc a la Rambla"

Com s'articularà? A quina part de Plaça Catalunya aniràn les parades?: "El més a prop de la Rambla que sigui possible. Depenem del treball d'anàlisi que es faci des del departament de Mercats, que és qui gestiona les parades de la Rambla, i també el departament d'Organisme, però la intenció és que siguin el mes a prop possible, amb la intenció que no hi hagi una dispersió i en una ubicació que segueixi permetent que tinguin visibilitat". I fins quan ocuparàn aquest nou espai a la Rambla? Pera confirma que "a mesura que es vagin fent les obres del tram central aniran tornant les parades. Els treballs es van fent en trams de 50 metres, per tant a mesura que es vagi consolidant es posaran les parades. L'objkectiu es arribar al febrer del 2027 amb tot acabat, per tant a finals de l'any 2026 s'espera que estigui acabat el tram central i, per tant, que tornin les parades".

No totes les parades seguiràn

A banda de les set parades que ja s'estàn desmuntant i que no eren en ús, Ivan Pera confirma que "les parades dels ocellaires, de Portaferrissa en amunt, es treuràn, perque ja sabeu que estan tancades i l'Ajuntament va recuperar la titularitat d'algunes d'elles. Aquest procés està tancat i, per tant un cop acabada la reforma no hi tornaràn, el que deixarà pas a un espai molt més obert i ample, disposat a acollir el màxim de gent".

Pera reconeix de la dificulatat de coordinar aquests treballs de reforma amb els molts condicionants que els rodegen, ja que a banda dels milers de persones que hi passegen cada dia hi ha activitat comercial i hotelera: "És una obra complicadissima, no només per les afectacions sino també en quant a coordinació dels diversos departaments que gestionen la zona. Hem de recordar que tots quests treballs s'ha de tenir en compte el provocar la mínima molèstia que sigui possible. Per això hem creat una oficina de la Rambla, perquè la gent que vulgui saber com quedarà pugui saber-ho i també perquè els comerciants en tinguin coneixement", explica Ivan Pera, que asssegura que "en quant a la mobilitat de les persones que passegen per la Rambla hi parem atenció, per això hem redoblat els agents cívics i agents de Guardia Urbana que expliquen com es pot circular, també en els transport de mercaderies. Allà és on hi ha especial reforç. Els hotels també tenen la informació per explicar als clients". I els comerciants també poden fer ús d'aquesta oficina d'informació, ja que Pera confirma que "la majoria de les demandes, un 40% son sobre mobilitat i transit i un 20% sobre la realitat dels comerços".

La nova Rambla

Un dels debats que ha rodejat la Rambla aquests darrers anys és la pèrdua de personalitat, la desaparició del petit comerç de tota la vida per donar pas a comerços més enfocats al turisme. Aquí, Ivan Pera assegura que "el que volem es que la nova Rambla sigui la reconquesta de la Rambla pels barcelonins. Alguns retornaran a la Rambla, altres la descobriran de nou, però el més important és el que volem que passi a la Rambla, noves dinàmiques com cultura, comerç, sector hoteler i veïns, i el que volem és que tingui excel·lència, perquè és un dels espais més importants de la ciutat. No només hem de fer que Barcelona baixi a la Rambla. Amb el nou plà d'usos s'ha obert un debat i es farà un seguiment de tots els comerços, el que hem de presentar es un pla d'usos que deixi clar que es el que volem que passi i que hi hagi a la Rambla i el que no volem".