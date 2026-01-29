Puig de Travy (Col·legi d’Economistes): “És una millora, però continua sent insuficient per a Catalunya”

El degà del Col·legi d'Economistes de Catalunya, Carles Puig de Travy, recorda que el document signat afirma explícitament que el nou model “representa una millora important respecte al sistema actual”. Tot i això, destaca que el mateix document deixa clar que no compleix amb les propostes que el Col·legi d’Economistes i diverses organitzacions empresarials van presentar el 5 de març de 2024, on es detallaven les reformes necessàries per assolir un finançament just. Segons Puig de Travy, “les millores hi són, però no arriben al nivell que Catalunya necessita”.
Catalunya és, per tercer any consecutiu, la comunitat amb menor execució de la inversió estatal, segons les dades del 2023. Aquesta situació, assegura el degà, té un impacte directe i sever en el desenvolupament econòmic. La manca d’inversió en infraestructures essencials com logística, carreteres, ferrocarrils o aeroports genera un efecte acumulatiu que limita la competitivitat empresarial i deteriora la mobilitat de la ciutadania.